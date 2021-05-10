الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسي روسي: لا موعد نهائيا لإحياء مفاوضات الإتفاق النووي الإيراني

ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف

أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف أن التاريخ المستهدف للتوصل إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني هو يوم 21 من الشهر الجاري، موضحا أن المفاوضات يمكن أن تستمر بعد هذا الموعد .

وقال أوليانوف في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية - " لا يوجد موعد نهائي للمفاوضات، ولكن هناك تاريخ مستهدف وهو 21 مايو الجاري حيث يمكننا بالطبع مواصلة المحادثات بعد هذا التاريخ ، لكن في مثل هذه الحالة ستكون الشكوك والمخاطر أكبر .. ومن الضروري أن يدرك الجميع ذلك".

جاءت تصريحات أوليانوف تعليقا على إعلان أنريكي مورا، منسق المحادثات باسم الاتحاد الأوروبي انطلاق الجولة الرابعة من محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفا أنه لا توجد مواعيد نهائية.

يذكر أنه منذ مطلع الشهر الماضي انطلقت المحادثات في العاصمة النمساوية، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي خرج منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2018 .
 

وأوضح العديد من المشاركين في الجولات التفاوضية على مدى الأسابيع الماضية، أن هناك العديد من العراقيل لا سيما في ما يتعلق برفع العقوبات، وما تشمله .

تخصيب إيران


وتخصب إيران حاليا اليورانيوم بـ20%، وهي نسبة أعلى بكثير من معدل 3,67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.


ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية. ولطالما نفت إيران عزمها على حيازة السلاح النووي، متحدثة عن محظور أخلاقي وديني.
 

تقارير استخباراتية أوروبية وأمريكية


قالت إيران، الخميس الماضي، إنها لن تقبل مطالب نووية من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لقناة "العربية".

تستمر المناورات الإيرانية لتمرير مشروعها النووي ورفع العقوبات عنها في آن واحد، حيث تشكك تقارير استخباراتية أوروبية وأمريكية في إمكانية تخلي النظام الحالي في إيران عن البرنامج النووي.

في 20 أبريل الماضي، صدر تقرير الاستخبارات الألمانية ليحذر من أن إيران لن تتوقف للحصول على الأسلحة النووية خلال العام الماضي وأنها لن توقف تلك المساعي مستقبلا.

وأضاف التقرير أن إيران تسعى إلى توسيع ترسانة الأسلحة التقليدية لديها وإلى تحديث أسلحة الدمار الشامل عبر اتصالات تجارية مع شركات تقنية دولية.

وكشف تقرير لجهاز الاستخبارات السويدي لعام 2020، أنّ إيرَان سعت للحصول على التكنولوجيا السويدية بغرض تطوير برنامجها الصاروخي وأسلحتها النووية.

وأشار التقرير إلى أن طهران مارست أنشطة تجسسية حول الصناعات والبرامج التقنية السويدية، ورصدت استثمارات كبيرة في منتجات سويدية يمكن الاستعانة بها في برامج الأسلحة النووية.

كما أنه في 30 من أبريل الماضي وأمام لجنة مجلس الشيوخ للاستخبارات، كشف التقييم السنوي للتهديدات العالمية للولايات المتحدة الصادر عن المخابرات المركزية الأمريكية، أن إيران تشكّل تحدياً كبيراً أمام المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

تقارير استخباراتية أوروبية وأمريكية تخصيب إيران اوروبا الولايات المتحدة السلاح النووي

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: مجلس الأمن الدولى يبحث اليوم الوضع فى القدس

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟