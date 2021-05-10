الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المركزي» يوجه البنوك بضخ «الكاش» في ماكينات الصراف الآلي خلال العيد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

بدأت البنوك خلال الأيام القليلة الماضية في توفير"الفكة" بجميع الفروع تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وتشرع البنوك كل عام في توفر الفكة لعملائها من العملات التي يزيد عليها الاقبال في الأعياد مثل فئة خمسة جنيهات وعشرة جنيهات و20 جنيهًا، في حين أن ماكينات الصراف الآلي لاتوفر أقل من فئة 50 جنيه كحد أدنى.

وفي سياق متصل وجه البنك المركزي المصري، البنوك بضرورة ضخ الكاش في ماكينت الصراف الآلي على مدار أيام إجازة عيد الفطر التي تبدأ من الاربعاء و تنتهي الأحد بالبنوك وذلك لتوفير احتياجات العملاء من النقود طوال ايام اجازات الفروع مع مراعاة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للحد من التزاحم.

وأشارت أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إلى وصول إجمالي حجم النقد المصدر والمتداول  من البنك المركزي إلى 659 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، منها 4.4 مليار جنيه من فئة خمسة جنيهات،و6.4 مليار جنيه من فئة 10 جنيهات و8.8 مليار جنيه من فئة 20 جنيهًا و31 مليار جنيه من فئة 50 جنيهًا، و176 مليار جنيه من فئة 100 جنيه، و429 مليار جنيه من فئة 200 جنيه.

وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، أن توفير الفكة بالبنوك أمر معتاد سنويا في الاعياد للعملاء بناء على تعليمات من البنك المركزي، بما يتوافق مع عادات المصريين في تلك الأعياد.

و تعاود البنوك العمل بمواعيدها الطبيعية يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لتعاود الفروع العمل بكامل قوتها على ان تؤدي ماكينات الصراف الآلي دورها كاملا خلال أيام الإجازات بالاضافة الى سريان العمل بخدمات و تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وغيرها من الخدمات التي يستطيع العميل من خلالها قضاء احتياجاته دون الحاجة لفروع البنوك.

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