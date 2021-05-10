رش وتنقية.. من أين ستوفر «الري» مياه استصلاح أراضي الدلتا الجديدة؟

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة توفير المياه للأراضى الزراعية والمستصلحة ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030"، والتى تمثلت فى خطط ترشيد المياه وتوفيرها للأراضى المختلفة لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان ومواجهة معدلات الفقر المائى من خلال استخدام أساليب جديدة للري.



وعقد المهندس شحتة إبراهيم عبد الفتاح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس فتحي رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، بحضور رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم لمشروع المسار الناقل ومحطة المعالجة لمياه الصرف الصحي والزراعي لمدينة الإسكندرية بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، والتي تعد أكبر محطة معالجة فى العالم لتوفير مياه الرى للمشروع، بالإضافة إلى حضور مندوبي هيئة المساحه وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "الجهة المنفذة"، لاستعراض ومناقشة تطورات ومستجدات المشروع وبحث الإجراءات اللازمة لإنهاء تنفيذ المشروع في التوقيت المحدد.



وقال المهندس شحتة إبراهيم، إنه سيتم رى جميع أراضى مشروع الدلتا الجديدة من خلال نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد المياه، مشيرا إلى أنه لن يتم رى أية مشروعات جديدة فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال الطرق التقليدية بالغمر وذلك للحد من إهدار المياه وتقنين إستخدامها فى ظل زيادة التحديات المتمثلة فى ثبات الموارد المتاحة فب مقابل زيادة الاستخدامات.



وأكد رئيس مصلحة الري لـ"الدستور"، ، أنه سيتم الاعتماد فى جميع الأراضى الزراعية والمستصلحة فى المشروع من خلال الاعتماد على المياه المعاد تدويرها من الصرف الزراعي من منطقة غرب الدلتا بالكامل، حيث سيتم استغلال كل قطرة مياه خاردة من أراضى غرب الدلتا ومعالجتها واستخدامها فى الرى الحديث بالرش والتنقيط، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية التى سيتم ريها تصل إلى مليون فدان.



واختتم، أنه سيتم شق ترع ومصارف بأراضى المشروع لتوفير المياه وكذلك محطات للصرف ومحطات للمعالجة سواء للصرف الصحى أو الزراعى وتجميعها وتوصيلها لمحطة المعالجة الثلاثية بمنطقة الحمام والعلمين.