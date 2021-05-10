الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «هدية الرئيس».. «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر يجهز 1000 عروسة

حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة عماد سيف الدين،؛ عن المشاركة في تجهيز 1000 عروسة بمختلف محافظات الجمهورية، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب وتحت شعار مبادرة "هدية الرئيس"، وذلك بمناسبة ليلة القدر.

وقال "عماد سيف الدين"، أمين الحزب بالمحافظة، إنه تم تجهيز 1000 عروسة في كل من محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "هدية الرئيس" في ليلة القدر، من الأكثر احتياجاََ والآيتام بمختلف المدن، مشيراََ إلى أن الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، لا يتوقف عن المشاركة في الحياة السياسية وركيزته الأساسية دعم المواطنين وتكاتف الجهود لخدمة المجتمع بكافة أطيافه.


 وأوضح، أن التجهيز تضمن عدد من الأجهزة الكهربائية وإهدائها إلى المستفيدين، مؤكداََ على شكره العميق لجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحر الأحمرعلى المشاركة في إدخال البهجة والسرور على الأسر.


 

حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
حزب مستقبل وطن بالبحرالاحمر
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