«الصحة»: توجيهات بتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع دخول «كورونا الهندية»

كشف مصدر طبي بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن هناك توجيهات بالتشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من دخول سلالة فيروس كورونا المتحورة في الهند من المنافذ الجوية والبرية والبحرية للحدود المصرية.

جميع المنافذ مؤمنة

وأوضح المصدر في تصريحات للدستور أن جميع المنافذ مؤمنة كليا لمنع دخول أي شخص مصاب بفيروس كورونا من الدول الموبؤة والتي أعلنت عن وجود سلالة كورونا الهندية بها التي بلغ عددها حتى الآن ما يقرب من 20 دولة.

وأشار إلى أنه قد تم اكتشاف 6 مصابين على رحلتين مختلفتين بالفيروس الهندي المتحور في مطار القاهرة وتم إرجاعهم على نفس رحلة الطيران التي جاءوا منها، لافتا إلى أن هناك إجراءات صارمة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد للتصدي الأوبئة والفيروسات.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة والسكان عززت الحجر الصحي بالمطار بكواشف طبية سريعة للكشف عن فيروس كورونا في اقل من تلت ساعة لفحص جميع الوافدين من الخارج وخاصة من الدول التي ظهرت بها سلالة فيروس كورونا المتحورة للتأكد من الإصابة من عدمها، مؤكدا أن هذه الكواشف سهلت مهمة العاملين بالحجر الصحي سواء بالمطار أو بكافة المنافذ الأخرى للبلاد.

الحجر الصحي: تصدينا للعديد من الأوبئة ومطارتنا آمنة

وفي ذات السياق أكد الدكتور حازم حسين رئيس الحجر الصحي بمطار القاهرة أن مصر استطاعت للتصدى لعدد كبير من الأوبئة مثل السارس وايبولا من خلال الحجر الصحي بمطار القاهرة.

وأكد أن هناك يقظة من قبل رجال الحجر للتصدي لدخول السلالة الهندية من فيروس كورونا المتحورة الى مصر، مشددا على أن جمع الوافدين من الخارج يتم إجراء تحليل pcr لهم حتى وإن كان ا يحملون شهادة بسلبية الإصابة بالفيروس وذلك للتأكد من عدم إصابتهم.

وأوضح حازم أن المطارات آمنة حتى الآن من ولم يستطع راكب من الدول المصابة بفيروس كورونا المتحورة الدخول منها حتى الآن مؤكدا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بالمطارات مشددة حدا في ذلك الموضوع ويتم التعامل معه بحذر شديد.

وزيرة الصحة: تطبيق إجراءات احترازية إضافية بالحجر الصحي



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت في تصريحات سابقة، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.



‏وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.

وتابع " مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي تحورات جديدة للفيروس.



وذكر "مجاهد" أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق كافة إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، مشيرًا إلى مناظرة 5 ملايين و411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.