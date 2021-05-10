ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمعرض سيارات في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلاع حريق بمحل لتأجير وبيع السيارات، واحتراق محتوياته، وندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، والتحفظ علي كاميرات المراقبة لفحصها لبيان إن كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، وسؤال شهود العيان.

و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمعرض سيارات بشارع 45 بمنطقة ميامي، بدائرة قسم الشرطة، و على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ.

تفاصيل الواقعة

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع في المحل في الساعات الأولي وعدم تواجد احد ومغلق تمامًا، ولم يتم معرفة سبب الحريق حتى الأن.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون حدوث إصابات، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المعرض بالكامل، بالإضافة إلى تفحم أحد السيارات المتواجدة أمامه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

معاينة حريق في محل أجهزة كهربائية



كما قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق نشب في محل اجهزة كهربائية بمنطقة المنشية وسط الاسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال العاملين بالمحل عن الحريق.



و تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمحل أجهزة كهربائية بمنطقة المنشية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده الى المحلات المجاورة دون وقوع إصابات وتم إجراء عملية التبريد من قبل قوات الحماية المدنية.



وبالمعاينة والفحص تبين ان نشوب حريق بمحل "أجهزة كهربائية " بالعنوان المشار إليه، وأسفر الحريق عن تفحم عدد من الأجهزة الكهربائية عبارة عن "غسالات وثلاجات " بالمحل وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات وتم السيطرة على النيران من قبل قوات الحماية المدنية ومنعها من امتدادها إلى باقي المحال المجاورة والعقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.