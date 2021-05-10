الدولار يهبط لأقل مستوى في أكثر من شهرين

هوى الدولار لأقل مستوى في أكثر من شهرين مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الاثنين، بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال في الولايات المتحدة، ما حمل المستثمرين على تقليص توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة، فيما يتحول التركيز لبيانات التضخم التي تصدر هذا الأسبوع.



وأضافت الولايات المتحدة أكثر قليلا من ربع الوظائف التي توقعها اقتصاديون الشهر الماضي، وزاد معدل البطالة على غير المتوقع، لتنحسر التكهنات بارتفاع كبير لمعدل التضخم.



وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، إلى 90.259 بعدما نزل إلى 90.128 لأول مرة منذ 26 فبراير في وقت سابق من الجلسة.



وكان الجنيه الإسترليني أكبر الرابحين بين العملات الأكثر تداولا، إذ ارتفع 0.5 % لأعلى مستوى منذ 25 فبراير رغم تصريح زعيمة اسكتلندا بأن إجراء استفتاء آخر من أجل الاستقلال حتمي

بعد فوز حزبها المدوي في الانتخابات.



وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.2172 دولار، ولامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 26 فبراير عند 1.2177 دولار.



وزاد الدولار إلى 108.865 ين، لكنه ما زال غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ 27 أبريل.



وجرى تداول الدولار الاسترالي قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 0.7847 دولار، في حين صعد الدولار الكندي لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 1.2111 دولار أمريكي.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وعاود الدولار الأمريكي تراجعه مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، بالبنوك المصرية، وسط تفاؤل بأداء قوي للعملة المصرية خلال الفترة المقبلة مع إعلان البنك المركزي المصري زيادة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي خلال شهر أبريل الماضي لتسجل 40.343 مليار دولار، فضلا عن صدور تقارير دولية تنصح بزيادة الوزن النسبي للصناديق الاستثمارية الدولية في سوق المال المصرية.

وخسرت العملة الأمريكية قرشا واحدا اليوم بجميع البنوك العاملة بالسوق المصرية، لتسجل أقل سعر شراء بالبنك الأهلى عند 15.60 جنيه وأقل سعر بيع عند 15.70 جنيه، كما جرى تداوله بالبنوك التجارية والخاصة عند مستويات تراوحت بين 15.62 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.