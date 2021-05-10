إصابة 10 في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف.

وجرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما فضل 3 مصابين عدم النقل وأكدوا على سلامتهم وأن ما بهم سجحات بسيطة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة واخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف ب 8 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين أن المصابين هم: أحمد علي السيد، مقيم محافظة سوهاج، 30 سنة، مصاب جرح قطعي بالذراع الأيمن، وعبدالله على عبد الملك ، مقيم سوهاج، 38 سنة، مصاب جرح قطعى بالذراع الأيمن واشتباه كسر بالقدم اليسرى، و سيد عبد المجيد، مقيم محافظة سوهاج، 33 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، و ايمان حسين محمود عارف، مقيم محافظة سوهاج، 29 سنة، مقيمة محافظة سوهاج، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج.

كما أصيب في الحادث: عماد محمود عبد البديع، مقيم محافظة سوهاج، 31 سنة، مصاب سجات وكدمات، ومحمد عماد محمود، طفل، عامان، مصاب سحجات وكدمات، وعبدو عبد الرحمن حسب النبي، مقيم محافظة سوهاج، 30 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، كما تبين اصابة 3 اخرون من ركاب السيارة الميكروباص ورفضوا النقل لتلقي العلاج.

جرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.