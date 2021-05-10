محافظ الوادي الجديد يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تزامنا مع العيد

شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على الاهتمام بقطاع الصحة دائما لتوفير كامل الاحتياجات الخاصة بجميع الأقسام وخاصة أقسام العزل والعناية المركزة والحالات الحرجة.

وقام محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بزيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العام وذلك للاطمئنان على سير العمل والمنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد محافظ الوادي الجديد الأقسام المختلفة ووجه برفع درجة الاستعداد بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والتشديد على تواجد الأطباء بالنوبتجيات والتزام المرضى والمترددين على المستشفى بارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس.

وفي نفس السياق شهد المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، استقبال عدداً من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بعد ضمه للمنظومة الطبية بداية من أول الأسبوع الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة، ليصل بذلك عدد مراكز التطعيم إلى ٤ مراكز طبية مخصصة لتلقي التطعيمات على مستوى المحافظة للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم فى 3 مراكز إدارية بالواحات الداخلة والخارجة والفرافرة.

وقام محافظ الوادي الجديد بزيارة مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمركز الطبي التابع لمدينة الخارجة يرافقه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لمتابعة أعمال المركز ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي اللقاح، وذلك فى استجابة لشكوي بعض المواطنين من بطئ منظومة العمل بمراكز تلقي اللقاح وعدم وجود أماكن انتظار مجهزة، حيث وجه الزملوط ببحث وحل الشكوى الواردة في أسرع وقت.

وفي سياق أخر قاد محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، حملة مرور مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بمدينة الخارجة، للتأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وشدد المحافظ خلال الحملة على ارتداء الكمامة ومنع التزاحم للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، موجهاََ بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكل حسم، كما ناشد المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات.