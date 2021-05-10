الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منتدى أئمة فرنسا: الإخوان جماعة الشيطان وحسن البنا «وحش» أضر المسلمين

الاخوان
الاخوان

حذر الإمام الفرنسي من أصل تونسي حسن شلغومي رئيس منتدى أئمة فرنسا، من مخاطر جماعة الإخوان، وفقا لما نقله معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري".

وقال شلغومي في تصريحاته: إن الإسلام السياسي موجود منذ قرن ولكنه في تصاعد كبير بسبب  جماعة الإخوان المسلمين. 

وأضاف شلغومي: يجب تسمية الإخوان المسلمين بجماعة الشيطان، معتبرا أن مؤسس التنظيم حسن البنا "وحش" وأنه تلاعب بالدين من أجل إيدولوجية متطرفة لإقامة دولة الخلافة متلاعبا بمشاعر الجماهير.

وتابع: إن الإخوان المسلمين يستخدمون الأفكار والقضايا المقدسة مثل القضية الفلسطينية للتلاعب بالجهلاء.

وأضاف شلغومي أنه لولا الإخوان لكان كل المسلمين إخوة لأنهم يزرعون الانقسام والحرب الأهلية في العالم الإسلامي.

وقال إن نظام الملالي الإيراني هو شكل شيعي من الإسلام السياسي معتبرا أن نظام الملالي ونظام الاخوان يزعون الفتنة والبربرية في العالم.

وذكر شلغومي أن الإسلام السياسي يروج للكراهية والهمجية والوحشية.

وحول سر الهجمات الارهابية في فرنسا والتواجد الكبير لجماعات الاسلام السياسي هناك، قال شلغومي: فرنسا بها أكبر عدد من المسلمين لذا ينشط فيها جماعات الاسلام السياسي مناشدا الحكومة الفرنسية باجراءات اكثر تشددا لمواجهة جماعات الاخوان والاسلام السياسي.

وفي سياق ذي صلة، كشف المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الاستخبارات عن الإجراءات الفرنسية الجديدة التي تبنتها الحكومة الفرنسية من أجل مكافحة الإسلام السياسي وجماعاته وفي مقدمتهم جماعة الإخوان والأرهاب بشكل عام.

مشروع قانون "تعزيز القيم الجمهورية"،بعد تغيير اسم هذا القانون من "الانعزالية الإسلامية" إلى "تعزيز القيم الجمهورية"، أشارت بعض الصحف الفرنسية بأن الرئيس ماكرون كان قد كشف عن الخطوط العريضة للقانون في شهر أكتوبر 2020 بعد اغتيال أستاذ التاريخ صامويل باتي وبعد الهجوم الإرهابي في مدينة نيس، فالسلطات أرادت حينها أن يكون هذا النص متوازنا يتضمن ترسانة ردعية وإجراءات تنص على تماسك المجتمع الفرنسي.

الإخوان جماعة الإخوان الاخوان في فرنسا ذراع الإخوان في فرنسا إرهابيو الاخوان

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: مجلس الأمن الدولى يبحث اليوم الوضع فى القدس

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟