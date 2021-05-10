57 وفاة و1175 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المكسيك

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و365 ألفا و792 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 218 ألفا و985 حالة.



وأشارت إلى أنه تم توزيع 20 مليونا و540 ألفا و830 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء المكسيك، لافتة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 9 ملايين و92 ألفا و249 شخصا.

لقاحات كورونا في المكسيك

وأظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية امس الأحد أنه تم إعطاء 20.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في المكسيك حتى الآن.



وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ403 آلاف و146 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك 1.2 عام لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل حوالى 20 أسبوعًا.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 2.36 مليون إصابة، والوفيات 218 ألفًا و928 حالة.

ومرَّ عام وعشرة أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.