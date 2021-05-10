مع ارتفاع الحرارة.. 10 أمراض مرتبطة بالصيف احذر منها

حل الصيف ومعه ارتفاع في درجة الحرارة، والتي تسبب مجموعة من الأمراض للكثير من الأشخاص، حيث تؤثر على الجسم كله بما في ذلك الجلد والعينين والجهاز الهضمي، و تجلب الحرارة الحارقة والجفاف الشديد معها أمراض صيفية شائعة ، و فيما يلي بعض الأمراض الأكثر شيوعًا في الصيف بحسب موقع "healthlin" المختص بموضوعات الصحة العامة:



1- السكتة الدماغية



يمكن أن تحدث تنتج نتيجة التعرض لدرجات حرارة عالية على مدى فترات طويلة، ومن أعراضها الصداع، والدوار، والضعف، وفقدان الوعي، وفشل الأعضاء، أما مضاعفاتها الموت في النهاية.

أحد النصائح لعلاج ارتفاع الحرارة هو التبريد الخارجي للجسم، بمساعدة الماء أو الهواء البارد أو كمادات الثلج.



2- التسمم الغذائي



يوفر الطقس الدافئ والرطب بيئة خصبة لنمو البكتيريا مما يؤدي إلى تلوث الغذاء، وتتسبب في ظهور آلام في المعدة أو الغثيان أو الإسهال أو القيء.

أحد النصائح هو الابتعاد عن اللحوم النيئة، والأطعمة التي تباع في العراء من قبل الباعة على جانب الطريق، والمياه الملوثة.

3- الجفاف



هذه واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي تحدث في الصيف، عندما لا يعوض شرب الماء عن فقدان الماء من الجسم خلال فصل الصيف.



4- النكاف



مرض فيروسي شديد العدوى، من المعروف أنه يحدث بشكل رئيسي عند الأطفال خلال ذروة الصيف.

يمكن أن ينتقل عندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل، هو يصيب الغدة النكفية، أمام الأذنين مسبباً تورمًا شديدًا وألمًا وحمى.



5- الجدري



أحد أكثر أمراض الصيف شيوعًا، و تشمل الأعراض الشائعة القشور، والبثور، وحكة الجلد، والاحمرار، والحمى الشديدة ،وفقدان الشهية، والصداع.

6 - الحصبة



هذا المرض الشائع في الصيف هو عدوى تنفسية معدية يسببها فيروس، تشمل أعراضه الأولية ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، واحمرار العينين.

وقد تتطور هذه الأعراض لاحقًا إلى طفح جلدي ناتج عن الحصبة، والحمى، والسعال، وسيلان الأنف، وبقع بيضاء صغيرة داخل الفم.



7- التيفويد



ينتقل عن طريق الماء ينتقل عبر طريق الفم، تشمل أعراضه الشائعة ارتفاع درجة الحرارة، والتعب والضعف، وآلام البطن، والصداع، وفقدان الشهية.



8- سنبيرن



قد يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضار، إلى ظهور طفح جلدي مؤلم على الجلد يسمى بمرض سنبرين.



9- الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة



يظهر عادة في مناطق الجسم المغطاة بالملابس، يحدث خلال الظروف الرطبة الحارة وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال.



10- أمراض أخرى تنقلها المياه



تشمل بعض أمراض الصيف الشائعة الأخرى منه: الإسهال، والدوسنتاريا، والكوليرا، وهي أكثر الأمراض التي تنقلها المياه شيوعًا.