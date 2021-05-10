مع استمرار حملة التطعيمات.. أمريكا تعتزم تخفيف قيود التباعد وأقنعة الوجه

أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين بأن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وذلك مع ارتفاع نسبة الحاصلين على التطعيم.



وحث بعض خبراء الصحة العامة وأعضاء الحزب الجمهوري - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إدارة بايدن، بالفعل على تخفيف المزيد من القيود لتشجيع الناس على التطعيم .



وقال مسؤولو إدارة بايدن إن "الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من الوباء ،بحيث يمكن للحاصلين على التطعيم ممارسة نشاطهم الاعتيادي".



وأشار المسؤولون إلى أن الحكومة الفيدرالية ستعمل على تخفيف توصيات، ارتداء الأقنعة مع زيادة نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم.



وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد خففت بالفعل ،بعض القيود أواخر الشهر الماضي بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين، بحيث لا يحتاجون إلى ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المفتوحة .



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض أيضا إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ، يمكنهم التجمع في الأماكن المغلقة دون اتخاذ احتياطات إضافية.



ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.