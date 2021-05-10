246 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 410 آلاف و202 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان لها نقلته وكالة (صوفيا نيوز) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 27 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفا و929 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة في بلغاريا إلى أن عدد المتعافين من الجائحة ارتفع بمقدار 207 حالات شفاء تام في آخر 24 ساعة، ليصل إلى 348 ألفا و392 متعافياً.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الصحة البلغارية يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 44 ألفا و881 شخصا.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.