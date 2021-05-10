«الإحصاء»: الخضراوات واللحوم ترفعان التضخم الشهري (1.2%) في أبريل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2% لشهر أبريل 2021، بعد أن بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (112.2) نقطة لشهر أبريل 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، كما ارتفعت ايضاً أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%).

التضخم السنوي

فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.4%) لشهر إبريل 2021 مقابل (5.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

التغييــر الشهري

وعلى صعيد التغييــر الشهري (شهــر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021)، سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:



ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار البامية بنسبة (44.2%)، الخيار بنسبة (34.8%) والطماطم بنسبة (18.1%) ومجموعة الدرنيات بنسبة (15.7%) بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة (15.9%).

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة (8.0%) ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.4%).

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (12.7%) حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة (17.1%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار الجوافة بنسبة (10.6%).

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.5%).

بينما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.4%).

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%) ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.2%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).

وحقق قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.4%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1%).

