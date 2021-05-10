الصين: لا إصابات محلية بكورونا وتسجيل 11 حالة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90 ألفاً و769 حالة وظل عدد الوفيات عند أربعة آلاف و636 شخصاً.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من خارج الصين الـ 11 جاءت بواقع أربع حالات في شنغهاي وحالتين في كل من مقاطعتي قوانغدونغ وشنشي وحالة واحدة في كل من مقاطعات تشجيانغ وسيتشوان ويوننان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى خمسة آلاف و771 حالة غادر منها خمسة آلاف و497 حالة المستشفيات بعد شفائهم.



وأضافت اللجنة أن 13 شخصاً غادروا المستشفيات بالصين أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85 ألفاً و 835 شخصاً، وأنه تم أمس تسجيل 18 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 319 حالة، 313 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11ألفاً و807 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن ألف و184 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11ألفاً 493 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و 1089 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد 19”، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات فيروس كورونا “كوفيد 19” حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.