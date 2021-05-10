الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2817 إصابة جديدة و119 وفاة بكورونا في أوكرانيا 

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 2817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و122 ألفا و327 إصابة.

وأفادت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 46 ألفا و512 حالة وفاة بعد تسجيل 119 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و768 ألفا و753 شخصا بعد تسجيل 9002 حالة تعافي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و "فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.


ترتيب إصابات كورونا عالميًا

 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية


يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

أوكرانيا الصحة الأوكرانية فيروس كورونا الولايات المتحدة

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