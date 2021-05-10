نائب محافظ سوهاج يتابع تنفيذ قرارات لجنة كورونا والالتزام بمواعيد الغلق

تابع أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية مفاجئة مدى التزام المحلات، والمقاهى، والكافيهات، والمولات، بالغلق في تمام الساعه ٩ مساءً، وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتوازي مع تنفيذ حملات موسعة بباقي مدن، وقرى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

شملت جولة نائب المحافظ تفقد عدد من الشوارع والميادين بنطاق حي شرق سوهاج، يرافقه المحاسب عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، حيث اطمأن على التزام أصحاب المحلات، والمقاهى، والكافيهات، بمواعيد الغلق المقررة.

وناشد نائب المحافظ خلال جولته المواطنين بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على ارتداء الكمامة، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وموجهًا بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة يومياً على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء.خلال جولة ميدانية مفاجئة بأخميم، وحي غرب.

يذكر أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا قد اتخذت عدد من القرارات خلال اجتماعها اليوم للحد من انتشار الفيروس، وتمثلت تلك القرارات في أن تكون مواعيد غلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات ” الديليفري ” للمنازل بعد هذا التوقيت، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، و الأفران، و المخابز، والصيدليات، بالإضافة إلى حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية.

كما تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

وفيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.