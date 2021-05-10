اليابان تؤكد ضرورة التسريع في عمليات الموافقات على لقاحات كورونا

أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن الحكومة بحاجة إلى تسريع عملية الموافقة على التجارب السريرية للقاحات المضادة لكوفيد-19، في ضوء تراجع شركات الأدوية اليابانية أمام منافسيها الأجانب.

وقال سوجا - في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الإثنين: "نحتاج إلى النظر في مراجعة نظام الموافقة على التجارب السريرية بشكل أسرع".

يشار إلى أن شركة (شيونوجي) اليابانية لصناعة الأدوية والعديد من الشركات الأخرى تعمل على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، غير أن الدراسات السريرية واسعة النطاق تقف عقبة كبيرة أمام الحصول على الموافقة على اللقاحات المحلية وطرحها في السوق.

ومن أجل الحصول على الموافقة، يحتاج اللقاح إلى اجتياز دراسة سريرية تشمل عشرات الآلاف من المشاركين لتقييم سلامته وفعاليته، ولكن نظرًا للعدد المنخفض نسبيًا من الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع في اليابان، باتت عملية تقييم فعالية اللقاحات صعبة.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.