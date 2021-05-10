366.1 ألف إصابة جديدة و3754 وفاة بكورونا في الهند

سجلت الهند 366 ألفا و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 22 مليونا و662 ألفا و575 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3754 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 264 ألفا و116 شخصا.

وأفادت بأن 353 ألفا و818 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 18 مليونا و671 ألفا و222 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و745 ألفا و237 شخصا.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.