الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

366.1 ألف إصابة جديدة و3754 وفاة بكورونا في الهند

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت الهند 366 ألفا و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 22 مليونا و662 ألفا و575 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3754 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 264 ألفا و116 شخصا.

وأفادت بأن 353 ألفا و818 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 18 مليونا و671 ألفا و222 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و745 ألفا و237 شخصا.

 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا


تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

أعراض الإصابة بكورونا كورونا حول العالم الهند فيروس كورونا كورونا الصحة الهندية

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: مجلس الأمن الدولى يبحث اليوم الوضع فى القدس

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟