علماء في «جونز هوبكنز» يحذرون من سلالات كورونا لا يغطيها اللقاح

حذر علماء في مركز (جونز هوبكنز) للأمن الصحي الأمريكي من ظهور سلالات كورونا لا يغطيها اللقاح، حيث أصيب عدد من الأشخاص بعد أن تم تطعيمهم.

وأرجع العلماء، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين، إصابة بعض الأشخاص بعد تطعيمهم إلى ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا لا يغطيها اللقاح.

من جانبه، قال جيجي جرونفال، كبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز: "لا يوجد شيء (يعطي الوقاية) 100٪ في هذا العالم".. مضيفا "من المحتمل ظهور المزيد من المتغيرات التي لا يغطيها اللقاح، لهذا السبب من المهم أن يتم التحقيق في هذه القضايا الخارقة".

ووفقل لمسؤولي جونز هوبكنز من بين 95 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا بحلول 26 أبريل، سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تم الإبلاغ عن 9245 إصابة بكورونا.

من ناحيته، قال جاك رافيل، المدير المساعد لعلم الجينوم في معهد جامعة (ميريلاند) لعلوم الجينوم: "لن يستجيب كل فرد يتلقى اللقاح".

وأضاف رافيل أن معهده لم ير أي أنماط للفيروسات التي تصيب المرضى الملقحين.

وتعد جامعة (ميريلاند) جزءا من شبكة وطنية من المؤسسات التي ترصد فيروسات كورونا.



ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.