الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

إتاحة «كلوب هاوس» على نظام تشغيل أندرويد

كلوب هاوس
كلوب هاوس

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق الدردشة الصوتية الشهير كلوب هاوس Clubhouse إصدار نسخة من تطبيقها لمستخدمي أندرويد كجزء من اختبار تجريبي.

 

وذكر موقع ذا فيرج التقني أن التطبيق كان استخدامه مقتصرا على مستخدمي نظام تشغيل آي أو إس “iOS ”.

 

واعتبارًا من اليوم الأحد، يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق وتثبيته عبر هواتفهم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على استخدام التطبيق دون دعوة من مستخدم حالي.

 

ويتيح كلوب هاوس للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات أثناء حدوثها مباشرة.

بعد أكثر من عام من التفرد لنظام iOS ، أطلقت المنصة تطبيق لنظام أندرويد سيكون متاحًا في مرحلة تجريبية على نظام تشغيل Google للجوال اليوم في الولايات المتحدة ، مما يسمح للمستخدمين بالتسجيل والمشاركة في غرف الدردشة الصوتية فقط.

 

قالت الشركة في منشور بالمدونة: "خطتنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة هي جمع ردود الفعل من المجتمع وإصلاح أي مشكلات نراها والعمل على إضافة بعض الميزات النهائية مثل المدفوعات وإنشاء المجموعات قبل طرحها على نطاق أوسع".
 

كلوب هاوس

 

كلوب هاوس هو تطبيق شبكات اجتماعية للدردشة الصوتية يسهل الاتصال السمعي من خلال الغرف التي يمكن أن تستوعب مجموعات تصل إلى 5000 شخص. 

 

ويستضيف التطبيق الصوتي فقط غرفًا افتراضية للمناقشات الحية، مع إعطاء الفرص للأفراد للمشاركة من خلال التحدث والاستماع ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الدعوة.

 

وتم إنشاء هذا التطبيق في عام 2020 بواسطة بول دافيسون و روهان سيث من شركة Alpha Exploration Co.   يُحظر أي تسجيل ونسخ ومشاركة ونسخ لهذه المحادثات بموجب قواعد التطبيق ولا يمكن إجراؤها إلا وفقًا للتعليمات التي يوفرها التطبيق. يقوم مطورو هذا التطبيق حاليًا (أبريل 2021) بإعداد إصدار أندرويد من التطبيق وقرروا إتاحة استخدام هذا التطبيق للجمهور.

 

وتم انتقاد التطبيق من قبل المستخدمين بسبب مشكلات أمنية وأصبح غير متوفر في بعض البلدان، بما في ذلك الأردن وعمان والصين.

 

في مايو 2020، بلغت قيمة التطبيق حوالي 100 مليون دولار.  

 

وفي 21 يناير 2021، بلغت قيمة هذا التطبيق مليار دولار.  

 

ومنذ أبريل 2021، اقتربت قيمة التطبيق من 4 مليارات دولار. 

 

وتقوم شركات مثل فيس بوك وتويتر وديسكورد وسبوتيفاي وسلاك بتصميم برامج مشابهة لكلوب هاوس للتنافس مع البرنامج.

كلوب هاوس Clubhouse آندرويد التطبيق iOS

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