11 قتيلاً على الأقل جراء انفجار قنبلة عند مرور حافلة فى أفغانستان

قُتل 11 شخصاً على الأقل في أفغانستان جراء انفجار قنبلة استهدفت حافلةً، بعد ساعات من إعلان حركة طالبان وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الإثنين.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية نقلت الصحافة عن المتحدث باسم الوزارة طارق عريان قوله إن التفجير الذي أسفر عن 28 جريحاً، وقع ليل الأحد الإثنين في ولاية زابل في جنوب شرق البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان مقتل عشرات من مقاتلي حركة طالبان المتطرفة خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك مع القوات الحكومية بعدة ولايات بينها معقل طالبان السابق قندهار حيث نفذ الجيش الأمريكي "ضربة دقيقة" السبت مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن معارك بين القوات الحكومية الأفغانية ومتمردي حركة طالبان أدت الى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الحركة المتطرفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجرت مواجهات بين طالبان والقوات الحكومية في ولايات عدة بينها معقل طالبان السابق قندهار، حيث نفذ الجيش الأمريكي "ضربة دقيقة" السبت مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

وقالت الوزارة في بيان إن 52 من مقاتلي طالبان أصيبوا في الاشتباكات، بدون أن تعطي تفاصيل عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وغداة بدئه رسميا الانسحاب من أفغانستان سلم الجيش الأمريكي الأحد إلى الجيش الأفغاني قاعدة كامب أنتونيك الواقعة في هلمند، الولاية الجنوبية التي تعتبر أحد معاقل حركة طالبان.

وبدأ الجيش الأمريكي رسميا سحب ما تبقى من جنوده البالغ عددهم 2,500 جندي على الأراضي الأفغانية وقال مسؤولون أمريكيون في الميدان إن الانسحاب بدأ قبل أيام قليلة من بداية مايو، الموعد النهائي المتفق عليه بين واشنطن وطالبان العام الماضي لاستكمال الانسحاب.

وسينتهي انسحاب جميع القوات الأمريكية مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.