الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

11 قتيلاً على الأقل جراء انفجار قنبلة عند مرور حافلة فى أفغانستان

انفجار قنبلة فى أفغانستان
انفجار قنبلة فى أفغانستان

قُتل 11 شخصاً على الأقل في أفغانستان جراء انفجار قنبلة استهدفت حافلةً، بعد ساعات من إعلان حركة طالبان وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الإثنين.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية  نقلت الصحافة عن المتحدث باسم الوزارة طارق عريان قوله إن التفجير الذي أسفر عن 28 جريحاً، وقع ليل الأحد الإثنين في ولاية زابل في جنوب شرق البلاد.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان مقتل عشرات من مقاتلي حركة طالبان المتطرفة خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك مع القوات الحكومية بعدة ولايات بينها معقل طالبان السابق قندهار حيث نفذ الجيش الأمريكي "ضربة دقيقة" السبت مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

 

كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية  أن معارك بين القوات الحكومية الأفغانية ومتمردي حركة طالبان أدت الى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الحركة المتطرفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 وجرت مواجهات بين طالبان والقوات الحكومية في ولايات عدة بينها معقل طالبان السابق قندهار، حيث نفذ الجيش الأمريكي "ضربة دقيقة" السبت مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

 

وقالت الوزارة في بيان إن 52 من مقاتلي طالبان أصيبوا في الاشتباكات، بدون أن تعطي تفاصيل عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات الحكومية.

 

وغداة بدئه رسميا الانسحاب من أفغانستان سلم الجيش الأمريكي الأحد إلى الجيش الأفغاني قاعدة كامب أنتونيك الواقعة في هلمند، الولاية الجنوبية التي تعتبر أحد معاقل حركة طالبان.

 

وبدأ الجيش الأمريكي رسميا سحب ما تبقى من جنوده البالغ عددهم 2,500 جندي على الأراضي الأفغانية وقال مسؤولون أمريكيون في الميدان إن الانسحاب بدأ قبل أيام قليلة من بداية مايو، الموعد النهائي المتفق عليه بين واشنطن وطالبان العام الماضي لاستكمال الانسحاب.

 

وسينتهي انسحاب جميع القوات الأمريكية مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

أفغانستان حافلة انفجار قنبلة مرور قنبلة انفجار حافل

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس