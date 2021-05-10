وزيرة خارجية أستراليا تزور كابول لمناقشة انسحاب القوات

زارت وزيرة خارجية أستراليا ماريز باين اليوم الإثنين العاصمة الأفغانية كابول والتقت بالرئيس الأفغاني أشرف غني لمناقشة انسحاب القوات من الدولة التي مزقتها الحرب.



و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قالت وزيرة الخارجية، في بيان، إنها بحثت خلال اجتماعاتها بالعاصمة الأفغانية التعامل مع جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأسترالية.



وتابعت باين، والتي تتولي أيضا منصب وزيرة شؤون المرأة الأسترالية، أنها التقت بوزيرة شؤون المرأة الأفغانية حسينة صافي، ورئيس مجلس المصالحة الوطنية في البلاد عبدالله عبدالله، وقائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في البلاد الجنرال الأمريكي أوستن سكوت ميلر.



وأضافت باين أنه "خلال هذه الاجتماعات، ناقشنا التضحيات التي قدمها الشعب الأفغاني، جنبا إلى جنب مع أفراد القوات العسكرية الدولية الذين تعرضوا للقتل والإصابة، بمن فيهم الأستراليون الذين قدموا تضحيات كبرى والكثيرون الذين ما زالوا يتحملون آثار خدمتهم في أفغانستان على الصعيدين المادي و الجسدي".



وقالت وزيرة الخارجية إنه مع خروج القوات الأسترالية من البلاد، فإن العلاقة بين أستراليا وأفغانستان "تبدأ فصلا جديدا"، متعهدة "بمواصلة صداقتنا الوثيقة، ودعم تطلعاتنا المشتركة للسلام والاستقرار و الازدهار".



و جاءت زيارة باين إلى كابول، والتي بحسب وسائل الإعلام الأسترالية لم يعلن عنها مسبقا، في أعقاب تفجيرات بالقرب من مدرسة في العاصمة الأفغانية يوم السبت أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، معظمهم من الطالبات أثناء مغادرتهن المدرسة.



وقالت باين عقب لقائها غني "أعربت عن أعمق تعازينا لضحايا الهجوم الإرهابي الجبان على الفتيات المراهقات بالمدرسة".



و سارعت حركة طالبان إلى نفي تورطها في الهجوم ، لكن الحكومة ألقت باللوم على الجماعة الإرهابية.