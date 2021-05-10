الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 54 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

غلق وتشميع منشأة
غلق وتشميع منشأة

أعلنت محافظة الغربية، غلق 49 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال يوم أمس الأحد، خلال المرور اليومي المستمر.

وجدد محافظ الغربية، منشدته أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

 

وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت أمس الأحد، عن غلق 38 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال يوم السبت.

وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وعلى جانب آخر قامت نجوى العشيرى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، مساء أمس الأحد، بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بغلق المحال والأنشطة الغير مستثناة من الغلق، ورافقها خلال الجولة التى استمرت عدة ساعات حيث امتدت للساعات الأولي من صباح اليوم، محمد صلاح فرحات، رئيس مدينة كفر الزيات، وعلاء بهنسى نائب رئيس المدينة، ونجحت الحملة في تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.
 

وفي إطار متصل، قام محافظ الغربية بحملة ليلية مساء السبت، تابع خلالها مدى الالتزام بتطبيق قرارات الدولة والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تابع التزام المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء.

 

وشملت الحملة تفقد مركزي طنطا وكفر الزيات، حيث تفقد المحافظ طريق طنطا -إسكندرية الزراعي موجهاً بغلق كافة المحال والقاعات، كما تفقد الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة كفر الزيات، كورنيش كفر الزيات والذي تم إخلاؤه تماماً من التجمعات، كما وجه رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات المتواجدة بالمدينة.

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