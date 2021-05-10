الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الاختيار 2» يودع لوكيشن التصوير من ميدان التحرير

الأختيار 2
الأختيار 2

 ودع فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" موقع التصوير (اللوكيشن)، صباح اليوم الإثنين، من ميدان التحرير.


وجمعت المشاهد الأخيرة أبطال الجزء الأول والجزء الثاني معا في ميدان التحرير.

ويشهد ميدان التحرير بالقاهرة تصوير مشاهد الحلقة الأخيرة من مُسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، حيث يواصل فريق العمل إبهار ملايين المشاهدين وتوثيق بطولات رجال الشرطة والجيش المصري في التصدي للإرهاب خلال العشر سنوات الأخيرة.

في نفس السياق شهدت عملية تصوير مشاهد الحلقة الأخيرة حضورًا أمنيا مكثفًا وعناصر من مختلف التشكيلات الأمنية للتأمين.

فيما حضر وسط ميدان التحرير مجموعة من شيوخ الأزهر والأوقاف وقساوسة الكنيسة فضلًا عن شخصيات يرتدون زي أهل الصعيد وأهل سيناء يتراصون جنبًا إلى جنب مع الأطباء الذين يرتدون "البالطو" الأبيض، في صورة تؤكد تلاحم الشعب المصري.

كما تواجد في ميدان التحرير عشرات الأطفال ممن يرتدون الزي الأبيض، حيث يشاركون في مشاهد الحلقة الأخيرة من المسلسل وهي رسالة واضحة على نبذ التطرف والإرهاب والدعوة إلى السلام ولتوثيق أحداث ومعانٍ مهمة في تاريخ مصر في سياق درامي.

ويتم تصوير المشاهد الخاصة بالحلقة الأخيرة مع إضاءة المسلة الفرعونية في وسط ميدان التحرير وتوفير إضاءات مشابهة للتي شهدها عرض المومياوات الفرعونية بالميدان قبل عدة أسابيع فضلًا عن استخدام "الدرونز " في عملية التصوير من أعلى.


"الاختيار 2" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وآخرين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويتناول العمل بطولات رجال الشرطة المصرية في الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2020.


وكان الجزء الأول من المسلسل قد تناول بطولات العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالقوات المسلحة المصرية، والذي استشهد عام 2017 في هجوم التكفيرين على منطقة مربع البرث بشمال سيناء، الذي كان يتمركز بها رفقة قواته لتنفيذ ضربات ضد هذه العناصر.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

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