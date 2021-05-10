مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بسوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزي شمال محافظة سوهاج، عامل يقيم بدائرة المركز، جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه ببعض الأعمال الكهربائية بمنزله، حيث لامست يده إحدى الأسلاك المكشوفة ما أدى إلى وفاته.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول “وليد . ع . د . م” 23 سنة عامل ويقيم دائرة المركز ”جثة هامدة ” ادعاء صعق كهرباء.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده “عياد . د . م” 56 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية قرر بأنه حال قيام نجله المذكور ببعض الأعمال الكهربائية بالمنزل لامست يده إحدى الأسلاك العارية مما أدى إلى صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكانت محافظة سوهاج شهدت حوادث مشابهة خلال الأسبوع الماضي، حيث استقبلت مستشفى المنشاه المركزي جنوب محافظة سوهاج ربة منزل جثة هامدة صعقها التيار الكهربائي إثر ملامسة يدها إحدى الأسلاك المكشوفة حال قيامها ببعض الأعمال المنزلية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير البحث الجنائي إشارة من مركز شرطة المنشاة بورود بلاغا من المستشفى المركزي بوصول “هبة . ا . ت . ح” 32 سنة ربة منزل – وتقيم دائرة المركز ” جثة هامدة ” ادعاء صعق كهرباء.

بالانتقال والفحص وسؤال كلاً من: زوجها “أحمد . ه . ر . ا” 40 سنة عامل، وشقيقها “حموده . ا . ت . ح” 27 سنة عامل – ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه حال قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها إحدى الأسلاك العارية مما أدى إلى صعقها بالماس الكهربي ووفاتها في الحال ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.