نيجيريا تعلن عن مقتل 5 شرطيين بهجوم مسلح جنوبى البلاد

أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل 5 من عناصرها في هجوم مسلح على أحد مراكزها جنوبي البلاد، ليرتفع عدد أفراد الشرطة الذين قتلوا منذ مطلع الأسبوع إلى 12.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوديكو ماكدون في تصريح لوكالة "رويترز" إن "الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت في ولاية أكوا إيبوم أسفر عن مقتل خمسة رجال شرطة وزوجة أحدهم".

وجاء هذا الهجوم بعد وقوع ثلاث هجمات مساء الجمعة في ولاية ريفرز الجنوبية التي تعد مركزا للنفط أسفرت عن مقتل سبعة من رجال الشرطة.

وتقع بورت هاركورت، التي تمثل البوابة إلى منطقة دلتا الغنية بالنفط، بولاية ريفرز بينما تنتج ولاية أكوا إيبوم النفط أيضا.

وفي وقت سابق، قال مسئول نيجيرى، إن عددا غير معروف من طلبة إحدى الجامعات النيجيرية تعرضوا للخطف أثناء قيامهم برحلة بالحافلة على يد مجموعة من المسلحين فى جنوب نيجيريا،

وقال جون كالو، مفوض الإعلام فى ولاية أبيا، إن بعض طلاب جامعة ولاية أبيا وركاب آخرين كانوا يتحركون فى حافلة صغيرة، عندما اعترضهم مسلحون على طول الطريق بالقرب من مدينة أوكيغوى بولاية إيمو المجاورة.

وقال كالو للصحفيين فى أومواهيا، عاصمة ولاية أبيا، فى مؤتمر صحفي، إن اثنين من الطلاب فرا أثناء الهجوم بينما نقل المسلحون الضحايا الآخرين إلى غابة بالمنطقة، وفقا لوكالة "شينخوا".

وأضاف كالو "نعمل مع حكومة ولاية إيمو والأجهزة الأمنية ذات الصلة فى كلتا الولايتين على ضمان إنقاذ الطلاب المختطفين والآخرين"، موصيا الجمهور والجامعة المتضررة من حادث الخطف بالتزام الهدوء، وتعهد ألا تدخر الحكومة أى جهد لضمان سلامة الضحايا.

وشن مسلحون مؤخرا سلسلة من الهجمات فى أنحاء أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، بما فى ذلك هجمات على مدارس واختطاف طلاب.