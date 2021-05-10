جوتيريش يحث إسرائيل على ضبط النفس فى القدس الشرقية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوجوتيريش إسرائيل للالتزام "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية المحتلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش، في بيان له، إن الأخير "يعبر عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة و أيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها... لقد حث إسرائيل على وقف الهدم و الطرد".

و أضاف أن "جوتيريش حث على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة و احترامه".

وعلى صعيد آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 14 مواطنا على الأقل، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.



وأوضحت الجمعية - في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) - أنه تم نقل 4 إصابات منها إلى مستشفيات القدس للعلاج، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

واستهدف الجيش الإسرائيلي نقطة للضبط الميداني تقع شرقي بيت حانون شمالي القطاع، وكذلك مرصدا شرقي محافظة رفح جنوبي غزة و نقطة للضبط الميداني في بيت لاهيا شمالي غزة، و أن سكان القطاع سمعوا دوي انفجار.

ووفقا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الأحد أن "صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة".

و أضافت، أنه "سمع دوي انفجارات في الأجواء ناتجة عن اعتراض القبة الحديدية لصواريخ أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة".