رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

أعرب الإعلامي رامي رضوان عن استياءه الشديد حول ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية لوالد زوجته "دنيا"، الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وشارك رامي رضوان منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" وعلق عليه قائلا: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح".



وتابع: "السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله..مش كده!.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم، لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم".



وأضاف: "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما..ف"لا يرد القضاء إلا الدعاء" كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".



وحرص رامي على الدعاء لوالد زوجته قائلا: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين، إلهي أذهب البأس رب الناس أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءا لا يغادر سقما، اللهم انا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

يشار إلى أن أخر أعمال سمير غانم مشاركتة في إعلان لصالح أحد شركات المحمول مع ابنته إيمي سمير غانم والذي حقق ردود أفعال قوية، كما أن أخر أعمال دلال عبدالعزيز مشاركتها في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان.

إصابة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز هي من أصيبت بفيروس كورونا المستجد ونقلت بالفعل إلى مستشفى عزل خاص وأنها كانت تعاني من ضيق في التنفس على إثر أعراض الفيروس مما جعل أسرتها تنقلها إلى المستشفى لتلقى البروتوكول العلاجي اللازم، مع وضعها على جهاز الأكسجين لتنظيم التنفس، ولكن تشهد حالتها الصحية أيضًا تحسنا ملحوظا رغم إيجابية المسحة الثانية التي أجرتها خلال الأيام الماضية وتحرص على التواجد معاها ابنتها الفنانة دنيا.