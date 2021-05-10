الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل غرقا فى ترعة الفاروقية بدار السلام بسوهاج

مصرع طفل غرقا
مصرع طفل غرقا

لقي طفل في الرابعة عشرة من العمر يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصرعه غرقا أثناء استحمامه بترعة الفاروقية لعدم إجادته السباحة وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بغرق شخص بترعة الفاروقية دائرة المركز.

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "عمرو . خ . ح . م" 14 سنة طالب ويقيم بذات الناحية – وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي .

وبسؤال والده "خالد . ح . م . أ" 48 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق متصل تكثف وحدة الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، من جهودهما لانتشال جثة طالب، لقي مصرعه غرقا قبل قليل أثناء قيامه بالاستحمام بنهر النيل هربا من حرارة الجو، بناحية قرية شطورة، التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة. 

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بغرق طالب أثناء قيامه بالاستحمام بنهر النيل بقرية شطورة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل اللواء جلال أبو سحلي نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور وضباط وحدة مباحث مركز طهطا، إلى موقع الحادث وتبين من التحريات الأولية غرق هاني نبيل فوزي 14 عاما أثناء قيامه بالاستحمام بنهر النيل بقرية شطورة هربا من الحر، لقي مصرعه غرقا لعدم اجادته السباحة.

تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتحاول الآن البحث عن الجثمان، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع سوهاج أمن طفل السلام

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