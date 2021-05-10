الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفى إحالة وزيرة الخارجية للتحقيق

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

أكد الناطق الرسمي لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الليبية، محمد حمودة، عدم صحة ما تداول من نص قرار حكومي والذي ينص على إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق.


وقال حمودة -في بيان نشرته بوابة وسط الليبية- إن «القرار المتداول رقم 67 والذي يفضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية قرار مزيف، وندعوكم للتحقق دائمًا من القرارات الصحيحة، وذلك من خلال المدونة الرسمية للقرارات».


وجاء في نص القرار المتداول، غير الصحيح، أن إدارة الشؤون القانونية بحكومة الوحدة الوطنية قررت إحالة المنقوش إلى التحقيق بسبب «التصريحات التي تتعدى صلاحيتها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأنه على اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لما قد يستدعيه التحقيق، وعليها تقديم نتائج مفصلة بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الورزاء فور انتهاء مهامها».


كما أشار القرار «المزيف» إلى تصريحات المنقوش «التي دعت فيها وزير خارجية تركيا لسحب القوات الصديقة القادمة بوجب مذكرة التفاهم الأمني والعسكري» الموقعة مع أنقرة.

 

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش جددت  مطالبتها بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها، مشيرة إلى أن طرابلس تجهز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح و القوة.

وفي كلمة لها خلال زيارتها معبر التوم الحدودي مع النيجر، قالت المنقوش: «اليوم نجدد ذات المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة فاغنر وجنجاويد وسوريين وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق، و التعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة 5+5 بإشراف أممي و وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

و أضافت: «نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة و نزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة».

قانون العسكري مجلس الوزراء وزير خارجية وزير الخارجية تركيا الشؤون القانونية سحب القوات مجلس الورزاء التحقيق وزيرة الخارجية الوطنية الليبية قرار حكومى حكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومة الوحدة

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس