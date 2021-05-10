الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق نشب فى زراعات القمح بطما

حريق نشب فى زراعات
حريق نشب فى زراعات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بزراعات محصول القمح دائرة مركز شرطة طما شمالي المحافظة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق بمحصول قمح دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحصول قمح ملك كل من:- "اعتدال م س ن" - 45 سنة ربة منزل، ونجل شقيقتها "محمد ر م س"، 29 سنة مزارع، ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم واتهام المدعو طرشاد م س"، والد الثاني ونجل عم الأولى بإشعال النيران بمحصول القمح لرغبته في الحصول على جزء منه دون وجه حق.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وفي سياق متصل التهمت السنة النيران  حوش مواطن بقرية الخزاندارية دائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج، وامتد لحوشين مجاورين، بسبب حدوث ماس كهربائي، تم الدفع بـ 3 سيارات  إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات. 

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب حريق بحوش، بقرية الخزندارية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وتم الدفع بـ 3سيارات إطفاء وتبين نشوب الحريق بحوش  ملك السيد ع.م 45 عام، عامل، وامتد لحوشين مجاورين ملك كلا من" محمود ع.ب" 40عاما، مزارع، و"أحمد ه.س" 41 عاما، مزارع، ويقيمون بذات الناحية، تم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية بمساعدة الأهالي.


كما أشارت التحريات إلى نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الاحواش أسفر الحريق عن تلفيات بافلاق النخيل وكميات من البوص، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق سوهاج سيارات قمح حماية

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