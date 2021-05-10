كوريا الجنوبية تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 463 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 127 ألفًا و772 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت حالة وفاة واحدة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .1875.

كما تعافي من المرض 8053 شخصًا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 117 ألفًا و 844 حالة.

وبلغ إجمالي من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 3 ملايين و 674 ألفًا و729 شخصًا، وهو ما يمثل 7.2 % من تعداد سكان البلاد.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونًا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونًا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل في حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.