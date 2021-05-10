الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 463 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 127 ألفًا و772 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت حالة وفاة واحدة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .1875.

كما تعافي من المرض 8053 شخصًا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 117 ألفًا و 844 حالة.

وبلغ إجمالي من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26  فبراير الماضي إلى 3 ملايين و 674 ألفًا و729 شخصًا، وهو ما يمثل 7.2 % من تعداد سكان البلاد.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونًا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونًا ونحو 87 ألف مريض. 

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس  843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل في حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

جديدة كوريا الجنوبية اصابة فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا بفيروس كورونا الجنوبية بفيروس كورونا المستجد كورونا المستجد

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: مجلس الأمن الدولى يبحث اليوم الوضع فى القدس

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟