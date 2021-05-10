السفارة السعودية فى تونس: حجر إجبارى لمدة 7 أيام للقادمين إلى الجمهورية

لفتت سفارة الرياض لدى تونس نظر المواطنين السعوديين، إلى أنه سيتعين على الوافدين إلى تونس التقيد بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أكدت السفارة في بيان، على ضرورة حمل الزائر إلى تونس شهادة تحليل سلبي (PCR) ولم يمض عليها أكثر من 72 ساعة، كما يجب عليه تحميل تطبيق (إحمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.

وأشارت السفارة إلى أنه سيكون هناك حجر إجباري على القادمين إلى تونس في الفنادق لمدة سبعة أيام لتفادي الأصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضافت أنه يجب الإفصاح عن المبالغ المالية في حال تجاوزت 3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

ومكنت السفارة السعودية في تونس مواطنيها من التواصل مع السفارة على حسابها الرسمي في "تويتر" أو على أرقام خصصتها للغرض.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.