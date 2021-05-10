«وول ستريت جورنال»: زوجة بيل جيتس بدأت إجراءات الطلاق منذ عامين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة ووثائق، أن ميليندا جيتس بدأت الاستعداد للطلاق من مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، منذ عامين تقريبا.

ووفقا للصحيفة فإن السيدة جيتس كانت تناقش قضية الطلاق مع المحامين منذ عام 2019 على الأقل، واتصلت بالعديد من مكاتب المحاماة في وقت واحد.

كما أفادت الصحيفة بأن الزوجين لم يحددا سبب الطلاق، لكن المصادر قالت إن السيدة جيتس، ومن بين أمور أخرى، كانت قلقة بشأن اتصالات زوجها بالمصرفي الراحل جيفري إبستين، الذي اتهم بالإتجار بالقصر واستغلالهن جنسيا.

وأشارت إلى أن السيدة جيتس اتصلت مرارا بالمستشارين في أكتوبر 2019 بعد ظهور تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت جيتس بإبستين.

كما أوضحت الصحيفة أن المتحدث باسم جيتس قال عام 2019 إن جيتس ناقش مسألة الصداقة مع إبستين، لكنه يأسف لهذه الاجتماعات ويعتبرها خطأ.

وقالت الصحيفة إن ممثلي بيل وميليندا جيتس رفضوا التعليق على أسباب الطلاق.

ويوم 3 مايو أعلن جيتس وزوجته مليندا أنهما اتخذا قرار الطلاق.

وقال بيل ومليندا جيتس في بيان مشترك: "بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا".

وأضافا: "لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا.. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة".

وتزوج بيل (65 عاما) ومليندا (56 عاما) في 1 يناير 1994، وأسسا عام 2000 "صندوق بيل ومليندا جيتس"، الذي يمثل أكبر مؤسسة خيرية غير حكومية في الولايات المتحدة، ويقدر حجم أصوله بحوالي 51 مليار دولار.

يشار الي أن وليام هنري جيتس الثالث المشهور باسم بيل جيتس،هو رجل أعمال ومبرمج أمريكي فاعل خير، أسس عام 1975 شركة مايكروسوفت مع بول آلان وقد صنع ثروته بنفسه ويملك أكبر نصيب فردي من أسهمها المقدر بتسعة بالمئة من الأسهم المطروحة.