إصابة شخص خلال مشاركته فى إخماد حريق بشقة سكنية بسوهاج

أصيب عامل بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركته في إطفاء حريق نشب بشقته السكنية بدائرة قسم أول سوهاج، فيما تم إخماد الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى الجامعي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج بنشوب حريق بحي راشد دائرة القسم.

وانتقل اللواء مساعد المدير للأمن ومأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الخامس ملك المدعو "محمد. ش. ح. م" - 50 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد 1 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة مالك الشقة المذكور بحروق سطحية بالوجه وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي أثناء مشاركته في إخماد الحريق.

بسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، ولفت إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق متصل شهدت قرية الحسامدة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج إندلاع حريق بموتور ري وإمتد إلى 3 أشجار نخيل بسبب ماس كهربائي بالموتور وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغا بنشوب حريق بناحية الحسامدة / دائرة المركز.

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بموتور ري ملك مصطفي ا م 56 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية وامتد لعدد 3 أشجار نخيل ملكه وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بموتور الري وأضاف باحتراق موتور الري أشجار النخيل ونفي الشبهة الجنائية.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.