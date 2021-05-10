الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 38911 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 38911 إصابة و1024 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البرازيل إلى 15 مليونا و184790، كما أفادت الصحة البرازيلية بأن العدد الرسمي للوفيات بلغ 422340 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

وأعلنت شركة "Uniao Quimica" البرازيلية أنها ستبدأ بإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا دون انتظار ترخيصه من وكالة الرقابة الصحية البرازيلية.

وقال مدير الشركة فرناندو ماركيس خلال جلسة في البرلمان يوم الجمعة: "الأسبوع القادم سنحصل على دفعة من المادة النشطة من موسكو وسنبدأ بتعبئة اللقاح في مصنع غواروليوس"، مؤكدا أن الإنتاج سيبدأ فور الحصول على عناصر اللقاح.

وتوقع مدير الشركة الحصول على المعدات اللازمة في أواخر مايو الجاري، ما سيسمح بزيادة الإنتاج.

وكانت الشركة البرازيلية قد أنتجت دفعة تجريبية من اللقاح الروسي في يناير لغرض الأبحاث.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

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