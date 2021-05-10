بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

أكدت مصار من داخل المستشفى الذي يحتجز فيها الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، أن حالة الفنان سمير غانم غير مستقرة وفي تدهور مستمر، بعد إصابته بفيرس كورونا منذ عدة أيام ومنذ احتجازة في المستشفى ويتم وضعه على أجهزة تنفس.

وعلمت "الدستور" أن الفنان سمير غانم دخل في حالة غيبوبة، بعدما توقفت جميع أجهزة جسمه ويحاول الفريق الطبي المصاحب له أن يقدموا كل ما في وسعهم من أجل أنقاذه، أما الفنانة دلال عبدالعزيز فحالتها مستقرة بشكل كبير ولازالت تصارع الفيرس.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز هي من أصيبت بفيروس كورونا المستجد ونقلت بالفعل إلى مستشفى عزل خاص وأنها كانت تعاني من ضيق في التنفس على إثر أعراض الفيروس مما جعل أسرتها تنقلها إلى المستشفى لتلقى البروتوكول العلاجي اللازم، مع وضعها على جهاز الأكسجين لتنظيم التنفس، ولكن تشهد حالتها الصحية أيضًا تحسنا ملحوظا رغم إيجابية المسحة الثانية التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد أعلنت عن إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا منذ الفترة الماضية، ثم أعلن مخرج العمل هشام جمال إصابته هو الآخر مما تسبب في توقف تصوير العمل ومن ثم خروجه من السباق الرمضاني، وكان من المقرر عرضه على شاشة الحياة المسلسل يحمل اسم "عالم موازي"، ويشارك في بطولته الفنان عمرو وهبة والفنانة دلال عبدالعزيز والدة دنيا سمير غانم، وإسلام إبراهيم، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة فقط.

وطلبت الفنانة إيمي سمير غانم من جمهورها الدعاء لوالديها بعد تدهور حالتهما الصحية إثر إصابتهما بفيروس كورونا، ووضعهما على جهاز التنفس الصناعي، ونشرت إيمي صورة الدعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أرجو الدعاء"، متمنية الشفاء العاجل لهما.

يشار إلى أن أخر أعمال سمير غانم مشاركتة في إعلان لصالح أحد شركات المحمول مع ابنته إيمي سمير غانم والذي حقق ردود أفعال قوية، كما أن أخر أعمال دلال عبدالعزيز مشاركتها في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان.