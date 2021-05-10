حاول الصعود أثناء تحركه.. مصرع شاب أسفل عجلات القطار بسوهاج

لقي شاب مصرعه بسبب محاولته صعود أحد القطارات بمحطة السكة الحديد بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، أثناء تحركه ولم يتمكن من اللحاق به، مما أسفر عن انزلاق قدميه أسفل عجلات القطار ووفاته في الحال، حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد هيثم شحاته، مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات قطار السكة الحديد دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب الذي يدعي محمد جمال الدين - 19 عامًا ويقيم بمركز جرجا جنوبي المحافظة، حاول ركوب أحد القطارات بمحطة السكة الحديد بمدينة طهطا أثناء تحركه فلم يتمكن من اللحاق به وانزلقت قدماه مما أدى لسقوطه أسفل القطار ووفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وفي سياق متصل شهد مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية نتج عنه مصرع عامل وإصابة شقيقه بنزيف داخلي بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب للمستشفى الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء مساعد المدير للشرق يفيد بتلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية ومتوفـى ومصاب ببندر أخميم دائرة المركز.

وانتقل لمكان الحادث مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية رقم محدد سوهاج قيادة "عنتر . ع . ح . ع" 44 سنة عامل – ويقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة شقيق قائد الدراجة البخارية "عزوز . ع . ح . ع" 47 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية كان برفقته وإصابة قائد الدراجة البخارية بنزيف داخلي بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقهما عزت . ع . ح . ع، 55 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.