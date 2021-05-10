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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 10-5-2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

تباين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالأسواق المحلية، اليوم الإثنين 10-5-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها التداولات الصباحية اليوم. 

الدينار الكويتي على المستوى المحلي 

سجل متوسط سعر الدينار الكويتى في مواجهة الجنيه المصري سعر  51.75 جنيه للشراء، و52.23 للبيع داخل جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 10-5-2021

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال تداولات اليوم، لدى شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 48.97 جنيه للشراء، و52.14 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ويتيح بنك مصر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي عند 48.97 جنيه للشراء، و52.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى مستوى الشراء والبيع لسعر صرف الدينار على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري، سجل 49.58 جنيه للشراء، و54.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وبحسب التحديثات الأخيرة على صرف الدينار داخل شبكة فروع بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري، سجل الدينار الكويتي  51.68 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، وفقاً للتحديثات الأخيرة في بداية التعاملات.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وأظهرت شاشات التداول للحظية داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB، مستويات للشراء والبيع سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند 51.82 جنيه للشراء، و52.17 جنيه.

الدينار الكويتى في بنك المصرف المتحد

ووصول سعر صرف الدينار الكويتي اليوم على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع المصرف المتحد عند مستوى 47.30 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

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