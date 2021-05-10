مواعيد القطارات فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021

تبحث فئة كبيرة من المواطنين عبر محركات بحث "جوجل" عن مواعيد القطارات في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5- 2021، بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك .

ينشر موقع "الدستور" مواعيد القطارات بجميع المحافظات اليوم والتي تطلقها هيئة السكة الحديد من القاهرة إلى جميع محافظات الوجهين القبلي والبحري.

مواعيد القطارات في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5- 202

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطارات القاهرة الإسماعيلية بورسعيد :

قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا.

قطار رقم 945 القاهرة بورسعيد مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 06.10 صباحا.

قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.40 صباحا.

قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرا.

قطار رقم 955 القاهرة بورسعيد مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرا.

قطارات المنصورة دمياط القاهرة



قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا.

قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 06.25 صباحا.

قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.10 صباحا.

قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.35 صباحا.

قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحا.

قطارات الإسكندرية - القاهرة

قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعة 15.00 ظهرا.