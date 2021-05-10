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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10-5-2021

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية اليوم

يقدم "الدستور" جميع أسعار العملات الأجنبية، اليوم الإثنين 10-5-2021، خلال التقرير الذي يحتوي على تفاصيل أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، طبقا لآخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، داخل البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية "الحكومية"، وهي "البنك الأهلى المصرى وبنك مصر". 

وتعد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، إحدى مؤشرات البحث على جوجل، لذلك نقدم لكم تقريرًا يوميًا على موقع جريدة《الدستور》، ويتضمن أهم المعلومات بالتفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية.

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10-5-2021

نستعرض لكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، اليوم، في البنك الأهلى المصرى، كما هو موضح بالتالي: 

سعر الدولار الأمريكى اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصري، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ١٥.٦ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ١٥.٠٧ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي اليوم 

وصل سعر اليورو الأوروبي، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ١٨.٨٠٤٢ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ١٩.١٠٨٥ جنيه مصرى. 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ٢١.٦٦٦٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٢١.٩٨٧٩ جنيه مصري. 

سعر الين الياباني اليوم 

بلغ سعر الين الياباني، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ١٤.٢٧٥٣ جنيه مصرى، سجل سعره عند البيع ١٤.٤٩٠١ جنيه مصري. 

سعر الريال السعودى اليوم 

سجل سعر الريال السعودى، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ٤.١٥٥٣ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٤.١٨٦٤ جنيه مصرى. 

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر اليوم الإثنين 10-5-2021

وصل سعر الدولار الأمريكى، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ١٥.٦ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧ جنيه مصرى. 

سعر اليورو الأوروبي اليوم 

سجل سعر اليورو، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ١٨.٨٠٤٢ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ١٩.١٠٨٥ جنيه مصرى. 

سعر الريال السعودى اليوم 

وصل سعر الريال، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ٤.١٥٥٣ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٤.١٨٦٤ جنيه مصرى. 

سعر الدينار الكويتي اليوم 

بلغ سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ٤٨.٩٥٨١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٢٤٨ جنيه مصري. 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الإثنين 10-5-2021، عند الشراء ٤.٢٥٠٨ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٧٤٦ جنيه مصرى. 

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