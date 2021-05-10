بعد رجوعها لأسرتها.. القصة الكاملة لاختفاء صيدلانية بسوهاج

سادت حالة من الفرح بين أهالى مركز ومدينة المراغة؛ بسبب رجوع طبيبة صيدلانية لأسرتها بعد تداول أخبار مغلوطة عن خطفها.

وأكد مصدر مسؤول في محافظة سوهاج لـ"الدستور"، إن الصيدلانية لم تكن مختطفه كما روج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وهى متواجدة الآن في منزل أسرتها بالقاهرة، وأنه بتكثيف التحريات اللازمة فور إبلاغ مركز شرطة المراغة، تبين عدم صحة الواقعة، وأن الطبيبة الصيدلانية لم يتم خطفها داخل أحد التكاتك من أمام مستشفى المراغة العام منذ أيام.

وطالب المصدر جميع المواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تمس حياة وخصوصيات المواطنين والرجوع للمصادر الرسمية والأمنية بالمحافظة في حالة وجود أي حوادث مشابهة وعدم النشر بشكل عشوائي عبرصفحات وقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبدأت أحداث الواقعة بتلقي اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد ورود بلاغ من "أشرف. ظ" بتغيب نجلته، وتعمل طبيبه بمستشفى المراغة بسوهاج عن المنزل، مضيفًا أن ابنته خرجت يوم ٤ من الشهر الجاري للذهاب إلى المستشفي ولم تعد للمنزل من وقتها.

تم تكثيف التحريات التي أجراها الرائد محمد عبد السلام، رئيس وحدة المباحث، والرائد أحمد هارون، معاون المباحث، بعد التحفظ على جميع كاميرات المراقبة في المنطقة منذ خروجها من المنزل وحتى اختفائها.

واستئذان النيابة العامة للحصول على المعلومات الكافية عن الفتاه المتغيبة، ووتبع مكالمات الهواتف المحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وفحص جميع علاقاتها سواء في المنزل أو المستشفى.

وأسفرت التحريات اللازمة عن عدم صحة الواقعة، وأن الطبيبة الصيدلانية لم يتم خطفها داخل أحد التكاتك من أمام مستشفى المراغة العام منذ أيام.

فيما قال أحد أهالي مركز المراغة، إن خطف الطبيبة أمر مستبعد، ومن المرجح أن تكون عند أحد أقاربها بسبب خلافات عائلية بينهما.