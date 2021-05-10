مصرع شاب غرقًا فى ترعة الهويس بالمحلة

لقي شاب يدعى "شاكر.م" مصرعه غرقًا في ترعة الهويس بمحلة أبو علي، عند كوبرى السلخانة بالقرب من السكة الحديد بجوار مجمع محاكم المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالمحلة تفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوجود غريق في ترعة الهويس بجوار كوبرى السلخانة، بمنطقة محلة أبو علي.

وتم الدفع بمجموعة من الإنقاذ النهرى والحماية المدنية لانتشال الجثمان، وتبين من التحريات الأولية، أن شابًا يدعى "شاكر.م"، يبلغ من 20 عامًا مصرعه باسفكسيا الغرق أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو، وتم عمل المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، ونقل الجثة لمستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.

وعلى جانب آخر، لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة القاصد بطنطا بمحافظة الغربية، بعد أن جرفه التيار المائي داخلها لعدم إجادته السباحة.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز قطور بورود إشارة لشرطة النجدة بغرق شاب في ترعة القاصد بنطاق مركز قطور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "ج. ا" مقيم بعزبة السويفي، وجرفه التيار المائي داخلها بسبب عدم إجادته السباحة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

كما تمكن الأهالي مع قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب مقيم بمنطقة قحافة بمركز طنطا كان قد لقي مصرعه غرقا بترعة القاصد، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري وجار البحث عن الجثة.

وتلقى مدير أمن الغربية، بلاغا من مركز شرطة طنطا يفيد بوجود غريق بترعة القاصد بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الشاب "أحمد.أ.ع" مقيم بمنطقة قحافة أثناء قيامه بالاغتسال على حافة الترعة حيث زلت قدماه وغرق بالترعة المشار إليها لعدم إجادته السباحة.

وتم استخراج الجثة بواسطة الحماية المدنية، وتحويلة لمشرحة مستشفى جامعة طنطا لمعرفة سبب الوفاة.