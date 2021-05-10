الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتابع التزام أصحاب المحال التجارية بقرار الغلق (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف ابراهيم، السكرتير العام، جهود مركز ومدينة مرسى مطروح في أعمال الرش والتطهير والتعقيم  بشارع الإسكندرية، وذلك  في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، موجهًا بعمل خطة لأعمال التطهير بجميع  الشوارع بوسط المدينة خاصة بالشوارع التجارية والأسواق.

ووجه محافظ مطروح بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة والمنشأت والأسواق والمحلات، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتوفير المعدات والمواد اللازمة للتطهير حفاظًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع اللواء خالد شعيب تنفيذ قرارات مجلس  الوزراء بإغلاق المحلات والمولات التجارية والكافيهات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك من خلال متابعة جميع مدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، وأقسام الشرطة بالمدن، لتنفيذ إغلاق المحلات في موعدها المحدد وسط استجابة ووعي أصحاب المحلات بمطروح. 

وأجرى اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وشرطة المرافق، بجولة ميدانية بشوارع وسط المدينة ومتابعة الإلتزام بإغلاق المحلات والكافيهات والكافتيريات، مع المرور للتأكيد على منع أي تجاوزات والخروج على الأرصفة والتعدي على حق المشاة.

وتابع رؤساء مدن المحافظة، بالتعاون مع أقسام الشرطة التزام أصحاب المحلات والكافتيريات والمقاهي بالإغلاق في الموعد المحدد في التاسعة مساءً، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بغلق المحال التجارية في التاسعة مساءً، للحفاظ على تنفيذ الإحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

ورصدت "الدستور" قيام قيادات مجلس ومدينة مرسى مطروح بمشاركة الأجهزة الأمنية وقسم شرطة المرافق بشن حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الغلق، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والكافيهات والمولات من الساعة 9 مساءً.

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
المحلات والكافتيريات
المحلات والكافتيريات
المحلات والكافتيريات
المحلات والكافتيريات
المحلات والكافتيريات
المحلات والكافتيريات
المحلات والكافتيريات
المحلات والكافتيريات
مطروح اعمال الرش والتطهير فيروس كورونا غلق المحال مجلس الوزراء

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