موعد آذان وصلاة المغرب اليوم الإثنين 10-5-2021 فى القاهرة والمحافظات

ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة التي تختلف بفارق دقائق من يوم لآخر، حيث من المققر تبكير موعد أذان الفجر اليوم بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت صلاة المغرب دقيقة أيضًا ليقترب من السابعة مساءً.

وفي ضوء خدمات موقع "الدستور"، نقدم لكم موعد آذان المغرب اليوم الإثنين 10-5-2021 في القاهرة والمحافظات، وفقًا لآخر تحديثات.

موعد آذان المغرب اليوم الإثنين 10-5-2021 في القاهرة والمحافظات

1- موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة اليوم اللإثنين (6:33 مساءً).

2- موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم الإثنين (6:34 مساءً).

3- موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم اليوم الإثنين (6:33 مساءً).

4- موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة اليوم الإثنين (6:14 مساءً).

5- موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم الإثنين (6:34 مساءً).

6- موعد أذان صلاة المغرب في طنطا اليوم الإثنين (6:32 مساءً).

7- موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج اليوم الإثنين (6:27 مساءً).

8- موعد آذان وصلاة المغرب اليوم في البحيرة اليوم الإثنين (6:32 مساءً).

9- موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية اليوم الإثنين (6:26 مساءً).

10- موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية اليوم الإثنين (6:29 مساءً).

11- موعد أذان صلاة المغرب في بني سويف اليوم الإثنين (6:27 مساءً).

12- موعد أذان صلاة المغرب في قنا اليوم الإثنين (6:17 مساءً).

13- موعد أذان صلاة المغرب في طنطا اليوم الإثنين (6:32 مساءً).

14- موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم الإثنين (6:30 مساءً).

15- موعد أذان صلاة المغرب في أسيوط اليوم الإثنين (6:24 مساءً).

16- موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد اليوم الإثنين (6:37 مساءً).

17 موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة اليوم الإثنين (6:28 مساءً).

18- موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم الإثنين (6:26 مساءً).