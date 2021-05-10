تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 10-5-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين ١٠-٥-٢٠٢١، من أهم مؤشرات البحث على جوجل، لذلك نقدم لكم تقرير يومى عن أهم اسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، طبقا لأخر التطورات والتحديثات للسعر المصرفي المصري، ويتضمن التقرير اسعار العملة الإماراتية، في البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وهي "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك الإسكندرية وبنك عودة، وبنك أبوظبي".

ونستعرض لكم أسعار الدرهم الإماراتي، في البنوك المصرية المختلفة، وليتعرف المواطنين على جميع أسعار العملة الإماراتية.

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين ١٠-٥-٢٠٢١

إليكم جميع اسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، كما هو موضح بالتالي:

- سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بلغ عند الشراء ٤.٢٤٧٥ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٤.٢٨٤٣ جنيه مصري.

- سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، اليوم الإثنين، سجل عند الشراء ٤.٢٥٠٨ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٨ جنيه مصري.

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر "الحكومي"، اليوم الإثنين، وصل عند الشراء ٤.٢٥٠٨ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٤.٢٧٤٦ جنيه مصري.

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي، اليوم الإثنين، سجل عند الشراء ٤.٢٥٥١ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.٢٨٢٨ جنيه مصري.

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، سجل عند الشراء ٤.٢٣٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع ٤.٢٧٤ جنيه مصري.

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة، اليوم الإثنين، سجل عند الشراء ٤.٢٤١٧ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.٢٨٠٧ جنيه مصري.

خلال التقرير قدمنا لكم كافة أسعار العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وهي "البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى cib، والبنك المركزى المصرى، وبنك الإسكندرية وبنك عودة، وبنك أبو ظبى".