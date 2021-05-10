حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، كل ما يخص حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، اليوم الإثنين 10-5-2021، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم بأن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء.

حالة البحار وحركة الأمواج اليوم الإثنين

وبشأن حالة البحر المتوسط تكون من معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 20

الإسكندرية 27 18

وادى النطرون 30 19

طنطا 34 19

شبين الكوم 35 20

دمنهور 35 19

بلطيم 27 18

مطروح 25 17

السلوم 24 19

سيوة 34 20

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 35 20

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 35 20

السويس 36 21

العريش 28 19

رفح 29 19

رأس سدر 34 20

نخل 36 19

نويبع 35 24

طابا 34 24

كاترين 30 18

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 25

الغردقة 38 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 38 23

بنى سويف 38 23

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 40 27

شلاتين 36 23

أبو رماد 35 22

حلايب 31 22

رأس حدربة 32 21