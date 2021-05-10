الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 27.. يسرا تنجو من فخ باسل خياط بأعجوبة فى «حرب أهلية»

يسرا
يسرا

لم تكن تتوقع مريم (يسرا) في مسلسل "حرب أهلية" أن تنجو من مكيدة دكتور يوسف (باسل خياط) للانتقام منها، بعد أن اتفق مع شاب (عمرو صالح) للإيقاع بابنتها تمارا (جميلة عوض) بأن يوهمها بالحب، ما حدث هو أنه لحظة المواجهة، اكتشف أن الشاب الذي يحمل اسم كيشو، كان قد خدع شقيقة يوسف، بدلًا من تمارا، لينهار يوسف تمامًا.

الحرب الأهلية بين مريم ويوسف، بدأت منذ أن قام الأخير بخداع مريم، من خلال إقناعها بالزواج منه، وإيهامها بالمرض الذي يجعلها تنقل له ملكية المستشفى الخاصة بها من أجل الحفاظ على ميراث ابنتها، حين تكتشف مريم الخدعة، تتفق مع صديقتها فريدة (أروى جودة)، للإيقاع بيوسف عبر الزواج منه، ثم سرقة المستشفى منه، وهو ما حدث بالفعل، ليبدأ يوسف في الانتقام، وهدفه هو تمارا ابنة مريم.

في "حرب أهلية" تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء، والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحًا، والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء، والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة "سي بي سي" دراما، ويعرض العمل أيضًا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد من نجوم الفن، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا جميلة عوض باسل خياط مسلسل حرب أهلية الحلقة 27 مسلسل حرب أهلية

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